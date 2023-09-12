بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

حافظ المنتخب البلجيكي على سجله خاليا من الهزيمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل.

وفاز منتخب بلجيكا على ضيفه منتخب إستونيا 5 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا فوز النمسا على السويد 3 / 1.

أنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما يان فيرتونخين ولياندرو تروسارد في الدقيقتين الرابعة و18.

في الشوط الثاني، سجل المنتخب البلجيكي ثلاثة أهداف عن طريق روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين 56 و58 وشارل دي كيتيلاري في الدقيقة 88.

رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.