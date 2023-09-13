الأرجنتين والبرازيل يواصلان بدايتهما القوية في تصفيات المونديال

مدد المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي بدايتهما القوية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وحقق كل منهما انتصاره الثاني على التوالي صباح الأربعاء في الجولة الثانية من التصفيات.

وواصل المنتخبان سباقهما على الصدارة، التي يستحوذ عليها المنتخب البرازيلي حاليا برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني بطل العالم.

في لاباز، وعلى ارتفاع أكثر من 3600 متر فوق مستوى سطح البحر، حقق المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) فوزا مهما للغاية بالتغلب على مضيفه البوليفي 3 / صفر رغم عدم مشاركة النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في المباراة.

وتم استبعاد ميسي من قائمة المباراة، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني منحه قسطا من الراحة بسبب شعور اللاعب ببعض الإجهاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ونيكولاس تاجليافيكو ونيكولاس جونزاليس في الدقائق 31 و41 و83، ولعب النجم المخضرم آنخل دي ماريا دورا كبيرا في هذا الفوز الثمين حيث صنع الهدفين الأول والثاني للمنتخب الأرجنتيني وقاد الفريق للفوز في غياب ميسي.

وشهدت الدقيقة 39 طرد اللاعب البوليفي روبرتو فيرنانديز بسبب الخشونة الزائدة.

وكان المنتخب الأرجنتيني استهل مسيرته في التصفيات الحالية قبل أيام بالفوز على ضيفه الإكوادوري بهدف نظيف سجله ميسي.

🏆 #Eliminatorias ⚽ @Argentina 🇦🇷 3 (Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González) 🆚 #Bolivia 🇧🇴 0 👉 ¡Final del partido! 🔜 El elenco comandado por Lionel #Scaloni jugará en octubre nuevamente por las Eliminatorias Sudamericanas. pic.twitter.com/q3PG2sExYO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 12, 2023

وأفلت المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) من كمين التعادل مع مضيفه منتخب بيرو، حيث انتزع المدافع ماركينوس الفوز للفريق بهدف في الدقيقة 90 بعدما استمر التعادل السلبي بين الفريقين على مدار 89 دقيقة كاملة رغم مشاركة المنتخب البرازيلي في المباراة بمعظم نجومه، وعلى رأسهم هدافه التاريخي نيمار دا سيلفا.

وكان المنتخب البرازيلي استهل مسيرته في التصفيات بفوز كبير 5-1 على نظيره البوليفي.

وأحرز المنتخب الإكوادوري أول ثلاث نقاط له في التصفيات بفوزه الثمين 2 / 1 على منتخب أوروجواي، الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط من مباراتين.

وكان منتخب أوروجواي البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق أوجستين كانوبيو في الدقيقة 38، ورد المنتخب الإكوادوري بهدفين سجلهما فيليكس توريس في الدقيقتين 45 و61.

كما حصد المنتخب الفنزويلي أول ثلاث نقاط له في التصفيات بفوزه الثمين على منتخب باراجواي بهدف نظيف سجله سالومون روندون من ضربة جزاء في نهاية المباراة، ليتجمد رصيد منتخب باراجواي عند نقطة واحدة من مباراتين.

وتعادل منتخبا تشيلي مع كولومبي سلبيا، ليرفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى أربع نقاط، ويحصد منتخب تشيلي نقطته الأولى في التصفيات.

وتقام النسخة القادمة من بطولة كأس العالم في 2026 بالتنظيم المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما ستكون النسخة الأولى في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا.

ولهذا، حصلت قارة أمريكا الجنوبية على ستة مقاعد في النهائيات ما يضاعف طموحات جميع المنتخبات العشرة المشاركة في التصفيات لتمثيل القارة في المونديال القادم.