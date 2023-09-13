ودية ألمانيا وفرنسا تفجر القلق داخل برشلونة

أثارت المباراة الودية بين ألمانيا وفرنسا القلق في برشلونة بعدما تلقى النادي الكتالوني ضربة موجعة.

وحقق المنتخب الألماني فوزا معنويا على نظيره الفرنسي بنتيجة مساء الثلاثاء في مباراة ودية دولية أقيمت بملعب "سيجنال إدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية.

بعد مرور 25 دقيقة على بداية اللقاء، تأثر الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة بإصابة قوية في الظهر، ليغادر ملعب المباراة مصابا ويضطر المدير الفني المؤقت للمانشافت، رودي فولر، إلى استبداله.

وقال رودي فولر في تصريحات بعد المباراة عن إصابة اللاعب الألماني: "جوندوجان تعرض لكدمة قوية في منطقة الحوض أسفل الظهر، لكن لا يوجد كسر أو أي أمر خطير".

وأثارت تلك الإصابة القوية لجوندوجان القلق داخل برشلونة بسبب احتمالية عودة اللاعب مصابا مما قد يؤدي لغيابه عن المباريات المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك قلق في برشلونة حول إصابة جوندوجان، مشيرةً إلى أن الخطة هي عودته لبرشلونة لإجراء الفحوصات الطبية ومعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه.

ويعود برشلونة لمواصلة مشوار الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني يوم السبت المقبل حين يستضيف ريال بيتيس على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وهناك جدول مزدحم ينتظر برشلونة خلال الفترة المقبلة، حيث سيخوض 7 مباريات في غضون 23 يوما ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع جوندوجان (32 عاما) خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.