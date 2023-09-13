رئيس لجنة حقوق الإنسان الليبية: حصر 3900 جثة حتى الآن

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن عدد الجثامين التي تم حصرها ودفنها حتى الآن بلغت 3900 جثة.

وتستمر مدينة درنة الجريحة في شرق ليبيا الأربعاء في إحصاء الضحايا المقدرة أعدادهم بالآلاف جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال". فقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن كارثة السيول تسببت في تشرد 30 ألف شخص على على الأقل بالمدينة.

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بدورها، قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) إن ما لا يقل عن 30 ألفا نزحوا في درنة، المدينة الأكثر تضررا من العاصفة "دانيال".

وأضافت المنظمة أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصًا، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد. وتابعت: "المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها يقومون على الفور بالتجهيز المسبق للمواد غير الغذائية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والأفراد للمناطق المتضررة".