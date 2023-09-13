المركزي السعودي يمنح الترخيص لشركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن منح ترخيص لشركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل. وبهذا يكون إجمالي عدد الشركات المرخصة لهذا النشاط في المملكة قد وصل إلى شركتين.

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي السعودي لدعم وتمكين قطاع التمويل وتحقيق فاعلية أفضل في التعاملات المالية وجذب المستثمرين وتعزيز الشمول المالي في المملكة.