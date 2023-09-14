على رأسها السعودية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 المقرر إقامتها في قطر، مع ختام مباريات التصفيات أول أمس الثلاثاء.

وتأهل من خلال التصفيات 15 منتخبًا، على رأسها السعودية، لتنضم إلى البلد المضيف قطر.

وحجزت المنتخبات الخمسة التي سبق لها التتويج بلقب البطولة، مقاعدها لظهور جديد في النهائيات، وهي السعودية حاملة اللقب، والعراق بطل نسخة عام 2013 واليابان (2016) وأوزبكستان (2018) وكوريا الجنوبية (2020).

وتقام النهائيات خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024.

وشهدت مباريات التصفيات إثارة كبيرة في سباق بلوغ النهائيات، حيث نجح منتخب الأردن في التربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة، في حين تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد انتصارين أمام قرغيزستان وميانمار.

ودانت صدارة المجموعة الثالثة لصالح منتخب فيتنام، الذي جمع 7 نقاط من ثلاث مباريات، وذلك بعد تعادله في الجولة الثالثة مع سنغافورة 2-2 يوم الثلاثاء، في حين تصدرت اليابان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط أيضاً، بعد تعادلها يوم الثلاثاء مع البحرين 0-0.

وفي المجموعة الخامسة نجح منتخب أوزبكستان في حسم المركز الأول بعد تغلبه على إيران 1-0 في الجولة الثالثة، وتصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف أمام الكويت، بعد تعادل الفريقين 2-2 يوم الثلاثاء.

وتمكّن منتخب الإمارات من تصدّر المجموعة السابعة بفارق الأهداف أمام الصين، وذلك بعد فوزه على الهند 3-0 يوم الثلاثاء، في حين تصدرت تايلاند ترتيب المجموعة الثامنة بثلاثة انتصارات متتالية أمام الفلبين وبنغلادش وماليزيا.

وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، بعد أن تعادل الفريقين 1-1 يوم الثلاثاء.

في المقابل حصد منتخب السعودية الفوز الثالث على التوالي يوم الثلاثاء بتغلبه على كمبوديا 6-1، ليحسم صدارة المجموعة العاشرة، وأخيراً في المجموعة الحادية عشر تصدرت إندونيسيا الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزها على تركمانستان 2-0.

وانضم إلى المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها، ومنتخب قطر مستضيف النهائيات، أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني، وهي الكويت (المجموعة السادسة)، وطاجيكستان (المجموعة التاسعة)، والصين (المجموعة السابعة)، وماليزيا (المجموعة الثامنة).

المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا

السعودية

قطر

الأردن

كوريا الجنوبية

فيتنام

اليابان

أوزبكستان

الإمارات

العراق

تايلاند

أستراليا

إندونيسيا

الكويت

الصين

طاجيكستان

ماليزيا