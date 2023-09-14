ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الخميس عن ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة، 19 مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي إنه كان بحوزتهم 20 بندقية هوائية، و4000 ذخيرة، و65 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.