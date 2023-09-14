محترف الطائي يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن الألماني روبرت باور، مدافع الطائي، اعتناقه الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن الفضل يعود لزوجته وعائلتها.

وكتب روبرت باور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "لكل من راسلني اليوم، هذا أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى".

وأضاف المدافع الألماني "دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعًا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

ونشر اللاعب صاحب الـ28 عامًا صورة له عبر حسابه وهو يؤدي الصلاة.

وكان روبرت باور انتقل إلى الطائي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سانت ترويدين البلجيكي.

ووقع المدافع على عقد مع الطائي لمدة موسم واحد، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

ولعب باور المباريات الخمس التي خاضها الطائي في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين قبل فترة التوقف الدولي.