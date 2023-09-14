القيادة توجه بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري الفيضانات في ليبيا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

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وأشار الربيعة إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وسأل، المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء، لما يوليناه من حرص واهتمام بالمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

توافد فرق المساعدات الدولية

وتتوافد العديد من فرق المساعدة الدولية، إلى ليبيا عقب الفيضانات الكارثية، مع استمرار ارتفاع عدد القتلى.

تتلقى فرق الإنقاذ الليبية حاليًا المساعدة من طواقم دولية في منطقة درنة التي أغرقتها الفيضانات.

وبدأت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في انتشال جثث الضحايا في مدينتي درنة وسوسة.