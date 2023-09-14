ريال مدريد يستهدف عبور عقبة سوسيداد.. وبرشلونة في اختبار ضد بيتيس

يستهدف ريال مدريد مواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الجاري من الدوري الإسباني، عندما يستقبل ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة، التي تشهد أيضًا اختبارًا لبرشلونة حين يواجه ريال بيتيس بعد غدٍ السبت.

وتستأنف منافسات الدوري الإسباني بعد توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وقدم ريال مدريد انطلاقة رائعة بعد أن فاز بمبارياته الأربع الأولى محققًا "العلامة الكاملة"، حيث حصد 12 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب.

وفاز ريال مدريد خارج ملعبه على أتلتيك بلباو وألميريا وسلتا فيجو، فيما هزم خيتافي.

ويعود الفضل الأول في انتصارات ريال مدريد إلى تألق الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي سجل 5 أهداف، علمًا بأنه يتصدر هو الآخر جدول ترتيب الهدّافين في المسابقة حتى الآن.

من جانبه، يأتي ريال سوسيداد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، علمًا بأنه واحد من 5 أندية فقط لم تتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

وتعادل سوييداد في مبارياته الثلاث الأولى أمام جيرونا وسلتا فيجو ولاس بالماس، قبل أن يحقق انتصاره الأول بالمسابقة، عندما تغلب 5 - 3 على ضيفه غرناطة.

وفي آخر 8 مباريات بين ريال مدريد وريال سوسيداد، حقق الفريق الملكي 3 انتصارات، مقابل فوزين لسوسيداد، وفرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.

أما برشلونة فيلعب ضد بيتيس، بحثًا عن مواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأت في الجولة الثانية.

وتعثر برشلونة بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه خيتافي في الجولة الأولى، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية على قادش بملعبه، وفياريال وأوساسونا خارج ملعبه.

أما ريال بيتيس فيأتي في المركز السابع برصيد 7 نقاط، وكان الفريق الأخضر عاد إلى الانتصارات بفوزه على رايو فاليكانو في الجولة الماضية، ليحصل على دفعة معنوية بعد أن كان تعادل مع أتلتيكو مدريد، وخسر من أتلتيك بيلباو.

ويملك برشلونة أفضلية في مواجهاته الأخيرة أمام ريال بيتيس، بعدما تغلب عليه في لقاءاتهما الأربعة الأخيرة بجميع البطولات، والتي كان آخرها الفوز 4 - صفر بملعب كامب نو ببطولة الدوري الموسم الماضي.