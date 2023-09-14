السوبر الأفريقي.. الأهلي المصري يسعى لتعزيز رقمه واتحاد الجزائر يحلم بمفاجأة

يسعى الأهلي المصري لتعزيز رقمه القياسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي حين يواجه نظيره اتحاد الجزائر غدًا الجمعة في مباراة تقام بمدينة الطائف.

ويدخل الأهلي المصري مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الوداد البيضاوي في المباراة النهائية للموسم الماضي.

ويعتبر الأهلي المصري أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 مرات، ويسعى لتعزيز هذا الرقم غدًا.

ويملك الأهلي 25 لقبًا قاريًا في المركز الثاني بقائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، بفارق 4 ألقاب فقط خلف ريال مدريد، صاحب الصدارة.

في المقابل، يشارك اتحاد الجزائر لأول مرة في كأس السوبر، بعد أن حصد لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي على حساب يانج أفريكانز التنزاني، ويحلم بتحقيق المفاجأة.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية لأول مرة، علمًا بأن صافرة البداية تنطلق عند الساعة 09:00 مساءً.

وسيكون اللقب عربيًا للمرة السابعة على التوالي، بعد أن هيمن العرب على البطولة في المرات الست الأخيرة.

ومن بين 31 نسخة سابقة بكأس السوبر الأفريقي، توجت الفرق العربية 21 مرة، حيث تتصدر الأندية المصرية لوحة الشرف بـ12 لقبًا، مقابل 5 للأندية المغربية، و3 للأندية التونسية، ولقب واحد للجزائريين.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة بين الأهلي واتحاد الجزائر في كل البطولات، بعدما سبق لهما أن التقيا في دور الـ16 لدوري الأبطال عام 2005، حيث فاز الأهلي 1 - صفر ذهابا في الجزائر، قبل أن يتعادلا 2 - 2 إيابا بالقاهرة.