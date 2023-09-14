انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا

انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن جميع أنحاء نيجيريا اليوم الخميس بعد انهيار شبكة الكهرباء الوطنية، بحسب ما ذكرته صحيفة بريميوم تايمز النيجيرية.

وأكدت بعض شركات التوزيع انهيار الشبكة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وأفادت شركة اينوجو لتوزيع الكهرباء في بيان " بانهيار النظام بصورة تامة" الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

وأضافت اينوجو لتوزيع الكهرباء: "هذا أدى لتوقف إمدادات الكهرباء حاليا في الشبكة كلها".