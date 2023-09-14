البنك المركزي يمنح شركتين تراخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية في المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس، عن ترخيص شركتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية "إطلاق تجريبي"، وهما، شركة "التزام لوساطة التأمين الإلكترونية" وشركة "الثقة لوساطة التأمين".

وأوضح "ساما" أن إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة بلغ 5 شركات.

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وذكر البنك المركزي في بيانه اليوم، إن القرار يأتي في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.

ويستهدف القرار تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.

الترخيص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية في المملكة.https://t.co/GRmDWvgpqM#البنك_المركزي_السعودي pic.twitter.com/74kVUtmgYx — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) September 14, 2023

وأكد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.