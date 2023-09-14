الأخبار الاقتصادية

البنك المركزي يمنح شركتين تراخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية في المملكة

14 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس، عن ترخيص شركتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية "إطلاق تجريبي"، وهما، شركة "التزام لوساطة التأمين الإلكترونية" وشركة "الثقة لوساطة التأمين".

وأوضح "ساما" أن إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة بلغ 5 شركات.

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وذكر البنك المركزي في بيانه اليوم، إن القرار يأتي في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.

ويستهدف القرار تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.