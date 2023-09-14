وزارة الدفاع تحصد جائزة الشارقة للتواصل الحكومي عن ” أفضل إستراتيجية اتصالية “

تُوَّجت وزارة الدفاع ممثلةً في الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بجائزة الشارقة للتواصل الحكومي عن فئة "أفضل إستراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة"، وذلك من بين 15 متنافساً على مستوى المشاركات العالمية، حيث سلًم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الجائزة لمدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان، وذلك في الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ12.

واختارت لجنة تحكيم الجائزة التي تضم عدداً من المختصين والخبراء في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي للفوز بهذه الجائزة، تقديراً لجهودها في تحقيق التميز في قطاع الاتصال الحكومي، وفعالية ممارساتها في تنفيذ الحملات الاتصالية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في بلوغ الشريحة المستهدفة من الجمهور، والابتكار والرؤى الاستباقية، والتأثير والنتائج المحققة.

وتضمنت معايير الفوز بالجائزة، نجاح الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع في إدارة وتنفيذ إستراتيجيات التواصل للتعامل مع الأزمات، ومنها الحملة الاتصالية لإبراز جهود القوات المسلحة السعودية في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، التي تعد أكبر عمليات إجلاء إنساني مـن نوعها في العالم.

يذكر أن عدد الملفات المتقدمة لفئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة التي تضم 14 فئة عالمية و12 فئة عربية، وصل إلى أكثر من 1530 ملفاً عربياً وعالمي من 37 دولة، قُبِلَ منها 314 ملفًا مستوفية لشروط الجائزة وأحكامها، فيما تصدرت فئة "أفضل إستراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة" القائمة على صعيد المشاركات العالمية، وذلك بـ15 مشاركة.

وأكد السلطان، أن هذه الجائزة تعكس مدى التزام الإدارة العامة بتطبيق إستراتيجيات تواصل وحملات محكمة وفعالة على المنصات الرقمية، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تُعدّ دفعة قوية وتحفيزية لجميع العاملين في مجال التواصل بالوزارة، لبذل مزيد من الجهد والعطاء والإبداع والتميز.

وأوضح أن الخطط الاتصالية التي نفذتها الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع، ومنها التغطية الإعلامية لعمليات الإجلاء الإنسانية مـن جمهورية السودان إلى المملكة، حققت أهدافها الاتصالية الإستراتيجية المتمثلة في إبراز جهود القوات البحرية الملكية السعودية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة، وذلك نتيجة المتابعة اليومية الدقيقة والتوجيهات المستمرة من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الفعال على أعلى مستوى بين مختلف الكيانات التابعة للوزارة، والجهود المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي قدمها فريق التواصل في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي وأفرع القوات المسلحة، خلال الفترة الماضية، لإبراز كافة جهود الوزارة وأحداثها الاتصالية وتغطيتها إعلامياً بأفضل صورة ممكنة.