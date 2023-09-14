قناة فوكس نيوز الأمريكية تعلن عن مقابلة حصرية مع ولي العهد يوم 20 سبتمبر

أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عن مقابلة حصرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم 20 سبتمبر.
وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن كبير مذيعيها السياسيين، بريت باير، سيقدم مقابلة حصرية مع ولي العهد في السادسة مساء.
وأوضحت القناة الأمريكية، في تقرير لها، أن المقابلة هي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.
وحول محاور المقابلة، قالت "فوكس نيوز"، إنها ستتناول مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة.
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