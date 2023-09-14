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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 43 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

14 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
قوات الشرطة
قوات الشرطة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 43 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

 

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