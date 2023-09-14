أخضر الصم يواصل تحضيراته للبطولة العالمية لكرة القدم بماليزيا

واصل المنتخب السعودي للصم لكرة القدم تحضيراته استعدادًا للمشاركة فى البطولة العالمية للصم بماليزيا بمشاركة 16 منتخبا فى الفترة من 23 سبتمبر حتى 7 أكتوبر القادم, التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني, التمارين والمناورات التي خضع لها اللاعبون, فيما عقد عدداً من الاجتماعات مع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين, تم الوقوف خلالها على جاهزية المنتخب في هذه البطولة العالمية.

الجدير بالذكر أن المنتخب أقام العديد من المعسكرات الداخلية استعداد لهذه البطولة العالمية, وسيختتم معسكر الرياض يوم الثلاثاء القادم ثم ستتجه البعثة إلى ماليزيا.