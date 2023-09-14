مسابقة حكومية لتحفيز الأكاديميين في مجال العمارة والتصميم

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 مسابقة "تعليم العمارة والتصميم" لتحفيز الأكاديميين في مجال العمارة والتصميم.

أهداف مسابقة تعليم العمارة والتصميم

وتهدف المسابقة لتقديم حلول إبداعية من شأنها الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم في مجالهم من جهة، وإبراز أهمية تأثير التعليم النموذجي في العمارة والتصميم من جهةٍ أخرى. ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر رابط إلكتروني، منوهةً بأهمية استيفاء كافة شروط ومتطلبات المسابقة.

وأوضحت الهيئة أن المسابقة تتيح تجريب وتطبيق الممارسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي على أن يكون إعلان النتائج بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، مستهدفةً من خلالها المجتمع الأكاديمي في مجال العمارة والتصميم بمختلف مناطق المملكة، وذلك لتبادل أفضل الممارسات في مجال تعليم العمارة والتصميم بين الأكاديميين، ومشاركة مناهجهم التعليمية، وخبراتهم في التدريس، إضافةً إلى تشجيع التعاون الأكاديمي بين المشاركين من مختلف مجالات العمارة والتصميم التي تتضمن كُلاًّ من: العمارة، وعمارة البيئة، والتصميم الحضري والتخطيط، والتصميم الداخلي، والتصميم الصناعي، والتصميم الجرافيكي.

تقييم مخرجات المسابقة

وسيتم تقييم مخرجات المسابقة وفقاً للركائز والمعايير المتمثلة في: الابتكار والإبداع، وقابلية التطبيق والملاءمة، والأثر الرجعي، والعرض المرئي ومهارات التواصل، فضلاً عن أثر قياس مدى فعالية آلية التدريس لتحقيق مستهدفات المقرر، بحيث تسعى الهيئة عبر مسابقة "تعليم العمارة والتصميم" لمواجهة التحديات التي تقف أمام عمليات تعليم العمارة والتصميم من خلال توظيف التكنولوجيا، واستخدام استراتيجيات مبتكرة، وحرصت الهيئة على إشراك مختلف تخصصات العمارة والتصميم لما تتّسم به هذه التخصصات من طبيعةٍ خاصة تتطلب ممارساتٍ تعليميةٍ مبتكرة مثل استراتيجيات العصف الذهني، والتعلم التعاوني، والتدريس التبادلي، وغيرها من الممارسات الهادفة لتحقيق مستهدفات التعليم، وتطبيقها في البرامج الأكاديمية.

وتتطلع الهيئة إلى تعزيز وتسليط الضوء على الأكاديميين المميزين في المملكة، لإبراز أفضل الممارسات، وتبادل المعرفة في الأوساط الأكاديمية، حيث تندرج هذه المسابقة في إطار مبادرة المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم، الذي نُظّم في شهر مارس الماضي، وضِمنَ مساعي الهيئة الرامية إلى توفير فرصة لكافة الأكاديميين، بهدف الإبداع والابتكار والتطوير في مجال تعليم العمارة والتصميم، والتنافس لخلق أساليب جديدة، والعمل على توظيف هذه الأفكار، والأساليب المبتكرة في مجال تعليم العمارة، والتصميم بعناية.

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