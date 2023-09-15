تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بمنافسات موسم 2023-2024.

وسيجرى الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني على ملعب البارسا "مونتجويك"، الذي يخوض عليه مبارياته هذا الموسم.

ويسعى فريق برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني الذي توج به خلال النسخة الماضية للمرة الأولى بعد غياب 4 أعوام.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وحددت رابطة الدوري الإسباني يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موعدا لكلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 للمسابقة.

وتنطلق المباراة على ملعب "مونتجويك" بتمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية.

يُذكر أن ريال مدريد يتصدر حاليا جدول ترتيب الليغا بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول أربع جولات، بينما تقاسم برشلونة الوصافة مع جيرونا بعشر نقاط قبل فترة التوقف الدولي.