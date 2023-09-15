اختيار مصطفى عبده وحاج عدلان للمشاركة في مراسم تسليم كأس السوبر الأفريقي

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مصطفى عبده، نجم الأهلي المصري الأسبق، وحاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق، للمشاركة فى مراسم تسليم كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي المصري فريق اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الجمعة في مباراة كأس السوبر الأفريقي على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم أن اختيار كاف لمصطفى عبده للمشاركة في تقديم كأس البطولة، جاء نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

وأوضح الأهلي: "سيقوم مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق".