“فتحتم الجرح”.. كلوب يرد على انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

علق يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، مجددا على إمكانية انتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق إلى الدوري السعودي.

وحاول الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ضم صلاح، لكن ليفربول تمسك ببقائه، مع تبقي موسمين على نهاية عقده مع الريدز حيث ينتهي في صيف 2025.

ورغم إسدال الستار على القصة ببقاء صلاح في ليفربول، غير أن يورغن كلوب سُئل مرة أخرى عن احتمالية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وقال كلوب ردا على أحد الصحفيين: "هل تمزح معي؟ بعد أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات، هل تسأل في سوق انتقالات يناير؟".

وأضاف: "ألا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر لتطرح هذا السؤال؟".

وأنهى مدرب ليفربول قائلا: "لم أفكر في الأمر حتى سألتني وفتحت الجرح مرة أخرى، أنا لست قلقا".

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) أصبح واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول منذ الانتقال إلى صفوفه عام 2017، حيث خاض مع الفريق 309 مباريات مع الفريق بكل البطولات، سجل خلالها 188 هدفًا وقدم 81 تمريرة حاسمة.