الأزياء السعودية تتصدر معرض وايت ميلانو 2023 في إيطاليا

أعلنت هيئة الأزياء عن مشاركة 100 "براند سعودي" في أسبوع الأزياء في ميلان، بمجموعة من التصاميم المبتكرة التي تعكس تميز المواهب السعودية.

وتعرض العلامات التجارية السعودية، ضمن مواهب المصممين السعوديين في المعرض العالمي "وايت ميلانو" 2023، والذي سيُقام خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، تزامناً مع أسبوع الموضة في "فيسكونتي بافليون" بمنطقة "تورتونا" في مدينة ميلان الإيطالية.

ترسيخاً لمكانة المملكة في ريادة عالم الأزياء؛ تعلن #هيئة_الأزياء عن مشاركة 100 براند سعودي في #أسبوع_الأزياء_في_ميلان بمجموعة من التصاميم المبتكرة التي تعكس تميز المواهب السعودية. pic.twitter.com/MzQAl0lR84 — هيئة الأزياء (@FashionMOC) September 14, 2023

وتتضمن الاحتفالية عرض أعمال المواهب السعودية، وأحدث التصاميم للأزياء النسائية والرجالية بالإضافة إلى الحقائب والمجوهرات.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، إن "المصمّمين السعوديين يواصلون إبهار الجماهير على الصعيد العالمي عبر تصاميمهم الأصيلة والمبتكرة؛ فهو يحتفي بالإرث الثقافي السعودي، ويستمد تاريخه من الحرفيين الموهوبين والحِرفية المتطورة، إلى جانب الشغف نحو الابتكار والإبداع المستمر في الأزياء الفاخرة والمعاصرة والهوت كوتور".