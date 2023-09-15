“الأرصاد”: حالة مدارية في بحر العرب والسعودية لن تتأثر بها

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، مراقبته المؤشرات الأولية لاحتمال تكوّن حالة مدارية في بحر العرب.
وأكد المركز في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن التوقعات تتضمّن عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.
🛑 يراقب المركز الوطني للأرصاد المؤشرات الأولية لاحتمال تكون حالة مدارية في بحر العرب خلال الإسبوع القادم.
حيث أن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء #المملكة بهذه الحالة مباشرة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/7ujp3KHeaE
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 15, 2023
وقال إن المؤشرات الأولية لاحتمال تكوّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم، حيث تشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة مباشرة.
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