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“الأرصاد”: حالة مدارية في بحر العرب والسعودية لن تتأثر بها

15 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الحالة المدارية في بحر العرب
الحالة المدارية في بحر العرب

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، مراقبته المؤشرات الأولية لاحتمال تكوّن حالة مدارية في بحر العرب.

وأكد المركز في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن التوقعات تتضمّن عدم تأثر أجواء ‫المملكة بهذه الحالة.

وقال إن المؤشرات الأولية لاحتمال تكوّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم، حيث تشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء‫ المملكة بهذه الحالة مباشرة.

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