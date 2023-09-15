“الأرصاد”: حالة مدارية في بحر العرب والسعودية لن تتأثر بها

وأكد المركز في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن التوقعات تتضمّن عدم تأثر أجواء ‫المملكة بهذه الحالة.

🛑 يراقب المركز الوطني للأرصاد المؤشرات الأولية لاحتمال تكون حالة مدارية في بحر العرب خلال الإسبوع القادم.

حيث أن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء #المملكة بهذه الحالة مباشرة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/7ujp3KHeaE — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 15, 2023