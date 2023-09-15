وزير الخارجية يصل كوبا لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة “الـ77 + الصين”

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.

#هافانا | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يصل إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، وذلك لترأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الـ77 + الصين، والتي ستنعقد يومي 15 - 16 سبتمبر 2023. pic.twitter.com/ATLHdqacqc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 15, 2023

وكان في استقبال لدى وصوله مطار خوسية مارتي، معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي.