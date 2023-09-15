منصة X تضيف خاصية التحقق بالهوية الوطنية من أجل التوثيق

أضافت منصة "X" (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خاصية التحقق بالهوية الوطنية من أجل التوثيق.

وحسب المتطلبات فستحتاج إلى بطاقة الهوية الوطنية والتقاط صورة شخصية لمنع عمليات انتحال الشخصية أو استعادة حسابك بشكل أسرع في حال تم اختراقه، حسب المنصة.

وسيحتاج المستخدمون إلى ما يلي للتحقق من معرف X على إصدار الويب:

إعداد بطاقة هوية صادرة عن الحكومة التحقق مما إذا كانت كاميرا جهازك مكشوفة وتعمل. كن مستعدًا لالتقاط صور شخصية وصور لبطاقة هويتك.

بعد ذلك، يجب عليك النقر فوق "السماح" في كاميرا المتصفح الخاص بك للوصول إلى المطالبة، وسوف يكمل عملية التحقق.

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