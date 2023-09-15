في الظهور الأول لنيمار.. هاتريك الدوسري يقود الهلال لاكتساح الرياض

اكتسح الهلال جاره الرياض بنتيجة 6-1 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة أول مشاركة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى صفوف "الزعيم" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك في أي مباراة سابقة بسبب إصابته.

وبدأ نيمار المباراة على مقاعد البدلاء، ثم دخل في الشوط الثاني على حساب ميشايل ديلجادو.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وياسر الشهراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، تألق سالم الدوسري وسجل 3 أهداف (هاتريك) للهلال في الدقائق 68 و87 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل مالكو دي أوليفيرا في الدقيقة 83.

في المقابل سجل الرياض هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق علي أحمد الزقعان.

واستعاد الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، ليحافظ على سجله خاليًا من الخسارة.

ويتفوق الهلال على الاتحاد، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة، في انتظار نهاية باقي مباريات الجولة.

في المقابل توقف رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السادس عشر، حيث تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.