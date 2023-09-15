ليفركوزن يعرقل مسيرة انتصارات بايرن ميونيخ

عرقل باير ليفركوزن مسيرة انتصارات مضيفه بايرن ميونيخ، بعدما تعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وتعثر بايرن ميونيخ لأول مرة هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في الجولات الثلاث الأولى.

كذلك هي المرة الأولى التي يفشل فيها فريق المدرب تشابي ألونسو في تحقيق الانتصار هذا الموسم، إلا أنه عاد بتعادل بطعم الفوز من ملعب "أليانز أرينا".

رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، متفوقا على بايرن ميونيخ بفارق الأهداف، في انتظار نهاية باقي مباريات الجولة.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف مبكر أحرزه هاري كين في الدقيقة السابعة، مسجلا هدفه الرابع مع بايرن حتى الآن.

لكن فرحة بايرن ميونيخ لم تستمر طويلا، حيث نجح ليفركوزن في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 24.

وتمكن بايرن ميونيخ من تسجيل هدف متأخر في الدقيقة 86 عن طريق ليون جوريتسكا.

وظن لاعبو الفريق البافاري أنهم حققوا الفوز، لكن الضيوف أدركوا التعادل للمرة الثانية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ركلة جزاء، سددها الأرجنتيني إزيكويل بالاسيو بنجاح.