سالم الدوسري يحفر اسمه في تاريخ الهلال برقم جديد

حقق سالم الدوسري نجم الهلال رقما تاريخيا مع فريقه بعد قيادة الفريق لفوز كاسح على الرياض في الدوري السعودي.

واعتلى فريق الهلال صدارة دوري روشن عقب فوزه على ضيفه الرياض 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة السادسة من المسابقة.

وأحرز سالم الدوسري الهدفين الخامس من ركلة جزاء والسادس في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأصبح الدوسري أكثر لاعب في تاريخ الهلال يسجل في مرمى منافسين مختلفين في الدوري السعودي للمحترفين بواقع 19 فريقًا.

19 - سالم الدوسري أكثر من سجّل بقميص #الهلال ضد فرقٍ مُختلفة في دوري المحترفين (19 فريقاً). تنوّع. pic.twitter.com/cm9DdlR9El — OptaArabi (@OptaArabi) September 15, 2023

وتفوق صاحب الـ32 عاما بذلك على كل من ياسر القحطاني وناصر الشمراني ومحمد الشلهوب وبافيتيمبي غوميز.

وأحرز الدوسري 56 هدفا بقميص الهلال في الدوري السعودي، بمتوسط 0.30 هدف لكل مباراة.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي نيمار في الدقيقة 63 لأول مرة مع الهلال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.