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طفلة تنقذ أخيها من الموت بعد توقف نفسه بقطعة حلوى (فيديو)

16 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
لقطة من فيديو وفاء تنقذ شقيقها
لقطة من فيديو وفاء تنقذ شقيقها

لم تقف الطفلة "وفاء" مكتوفة اليدين وهي ترى شقيقها الصغير يختنق بقطعة حلوى، فسارعت إلى إنقاذه من الموت المحقق، في مقطع فيديو خلع قلوب كثيرين.

وتداول الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للصغيرة التي أنقذت أخيها، مبدين إعجابهم بتماسكها وتصرفها السريع.

وأنقذت الطفلة أخيها بعد توقف نفسه بقطعة حلوى باستخدام وسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، مؤكدة أنها تعلمتها عبر المقاطع المصورة على منصة "يوتيوب"، مشيرة إلى أنها تطمح أن تصبح طبيبة في المستقبل.

وقالت وفاء في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إنها كانت تلعب بالدراجة ورأت أخيها يختنق فسارعت إلى إجراء الإسعافات الأولية له التي تعلمتها من مقاطع الفيديو.