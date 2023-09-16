طفلة تنقذ أخيها من الموت بعد توقف نفسه بقطعة حلوى (فيديو)

لم تقف الطفلة "وفاء" مكتوفة اليدين وهي ترى شقيقها الصغير يختنق بقطعة حلوى، فسارعت إلى إنقاذه من الموت المحقق، في مقطع فيديو خلع قلوب كثيرين.

وتداول الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للصغيرة التي أنقذت أخيها، مبدين إعجابهم بتماسكها وتصرفها السريع.

وأنقذت الطفلة أخيها بعد توقف نفسه بقطعة حلوى باستخدام وسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، مؤكدة أنها تعلمتها عبر المقاطع المصورة على منصة "يوتيوب"، مشيرة إلى أنها تطمح أن تصبح طبيبة في المستقبل.

الطفلة البطلة وفاء بنت جابر العنزي من سكاكا تنقذ أخوها بطريقة الكبار .. ماشاء الله تبارك الله الله يحفظها 👏🏻 pic.twitter.com/wHpvAqO30g — بن دخان (@1bin_dokhan) September 14, 2023

وقالت وفاء في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إنها كانت تلعب بالدراجة ورأت أخيها يختنق فسارعت إلى إجراء الإسعافات الأولية له التي تعلمتها من مقاطع الفيديو.