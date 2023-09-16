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“الأرصاد”: الحالة الجوية في جازان شبيهة لما تعرّضت لها مكة الشهر الماضي

16 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
أمطار جازان
أمطار جازان

قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن الحالة الجوية في جازان شبيهة بما تعرّضت له العاصمة المقدّسة مكة المكرمة الشهر الماضي.

وأضاف في تصريحات صحفية "سجّلت سرعة الرياح على جازان 65 كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة"، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار بلغت 10 ملم، وفقاً للمحطة المأهولة.

وأشار إلى أن مركز الأرصاد أنذر عنها بوقتٍ كافٍ، وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.

الحالة الجوية في جازان
الحالة الجوية في جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار للون الأحمر، الجمعة، من حالة رياحٍ نشطة مصحوبة بانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقطٍ للبَرَد وجريان السيول وارتفاع الأمواج على جازان.