أنشيلوتي ساخرا: فينيسيوس ظل يبكي لساعات لعدم ترشحه لجائزة الأفضل

رد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بسخرية على عدم ترشح لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وخلت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023 من اسم فينيسيوس جونيور، حيث ضمت كلا من الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والألماني إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي/برشلونة) والنرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (ويستهام يونايتد/ارسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد، تطرق أنشيلوتي للحديث عن عدم ترشح فينيسيوس جونيور لجائزة "The Best" ساخرًا: "فينيسيوس كان يبكي في غرفة خلع الملابس بسبب ذلك، إنه حزين للغاية، لقد بكى لثلاث أو أربع ساعات ولم نتمكن من إيقاف ذلك".

وعن إصابة فينيسيوس، أوضح أنشيلوتي: "لا أعرف بالضبط يوم عودة اللاعب، لكنه يتعافى بشكل جيد للغاية، حالته جيدة وعبء العمل يتزايد، سيعود الأسبوع المقبل مع الفريق وسنرى، أعتقد أنه سيكون جاهزاً للعب في وقت أقرب مما أعتُقد في الوقت السابق، رغم أننا لا نريد المخاطرة به".

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن وضع الفريق حاليا قائلا: "الفريق عاد من التوقف الدولي بشكل جيد، مع المزيد من الرغبة والمزيد من الحماس، لقد عاد جميع اللاعبين الدوليين في حالة جيدة".

وأكمل: "بيلينجهام بخير، لم يكن لديه الدور الذي يلعبه الآن في نادٍ ودوري مهم وهو في حالة جيدة جدًا، أنا لست أستغرب مما يقدمه معنا حتى الآن، إنه محترف للغاية وجاد للغاية ويستحق الإشادة به".

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وأكمل: "ميندي ليس جاهزًا بعد، نريد إشراكه عندما يكون جاهزًا بنسبة 100% وأعتقد أنه سيكون جاهزاً ضد يونيون برلين، سيبايوس نعم أصبح جاهزاً للعب".

وأنهى مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلا: "سأعتمد على الفريق الأفضل في مباراة ريال سوسيداد لأنها ستكون مباراة مهمة، لكن حقيقة خوض الكثير من المباريات، أعتقد أنني سأقوم بالتناوب أكثر مما كنت عليه الوضع في بداية هذا الموسم".

يذكر أن ريال مدريد سيستضيف نظيره ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإسباني، مع العلم أن الفريق الملكي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول أربع جولات.