وفاة الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق

توفي اليوم السبت رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير خالد بن محمد بن عبدالله، بعد معاناة مع المرض.

صدر عن الديوان الملكي اليوم بيانا جاءء فيه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 2 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

عمل رئيساً لنادي الهلال في الفترة بين عامي 2001 و2004. وقد تميزت فترة رئاسته بالعديد من الإنجازات، إذ حصل الفريق على العديد من البطولات المحلية والقارية خلال تلك الفترة من أبرزها تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.