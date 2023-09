بقيادة صلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على وولفرهامبتون بفوز عريض

قلب فريق ليفربول تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه وولفرهامبتون إلى فوز بنيتجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 55، وسجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 85، وجاء الهدفين من صناعة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق.

GOAL!!

Andy Robertson said he let his national side down in the week, but he's scored what could be the winner at Molineux!!

Another assist for the Egyptian King!#beINPL #WOLLIV #LFC 🐺🔴 pic.twitter.com/sDMeqNZO6R

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023