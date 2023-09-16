بقيادة صلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على وولفرهامبتون بفوز عريض

قلب فريق ليفربول تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه وولفرهامبتون إلى فوز بنيتجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 55، وسجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 85، وجاء الهدفين من صناعة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق.

GOAL!! Andy Robertson said he let his national side down in the week, but he's scored what could be the winner at Molineux!! Another assist for the Egyptian King!#beINPL #WOLLIV #LFC 🐺🔴 pic.twitter.com/sDMeqNZO6R — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023

وسجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد هارفي إليوت كرة قوية اصطدمت بهوجو بوينو لاعب وولفرهامبتون وعانقت الشباك.

وحقق محمد صلاح رقما تاريخيا بعدما أسهم في 200 هدف (سجل 139 وصنع 61) في 223 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط تييري هنري وصل إلى هذا الرقم في مباريات أقل لفريق واحد بالمسابقة (206 مباراة لأرسنال). ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وبهذه النتيجة حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث أن هذا الفوز هو الرابع للفريق مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة لوولفرهامبتون هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة.