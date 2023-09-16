حائل تحتفي بيوم النخيل العربي بأكثر من مليون و800 ألف نخلة

احتفت المملكة العربية السعودية بيوم النخيل العربي 2023، حيث يتم الاحتفاء بنجاح الأجداد في الاستفادة من موارد النخيل في شتى مجالات الحياة المعيشية والاقتصادية.

ويعد النخل أحد الرموز الوطنية يروي قصصا عن ارتباط التاريخ بالماضي والحاضر، ويعد النخيل في مدن ومناطق المملكة ذات أهمية بالغة، ومنها مدينة حائل في شمال المملكة، والتي اشتهرت بالكرم وحسن الضيافة.

وتعد التمور في حائل موروثاً تاريخياً يشتهر بتقديمها مع القهوة العربية السعودية، ما يضفي لها ميزة خاصة.

وتعد مدينة حائل من المدن الزراعية المنتجة للتمور بأنواعها والتي تتميز بشكلها وندرة بعض أنواعها، "كحلوة بقعاء، وحلوة الوسيطاء، وحلوة حائل، وإخلاص حائل".

وتحظى هذه الأنواع باهتمام واسع في زراعتها وشرائها وكذلك بقية الأنواع الأخرى التي يحرص الكثير على الاهتمام بها لأنها تتميز بمذاق وطعم خاص.

وتحظى منطقة حائل بوجود أكثر من مليون و800 ألف نخلة تسهم في تعزيز المنتجات الزراعية في المنطقة

وذكرت هيئة تطوير منطقة حائل أن عدد النخيل بالمنطقة بلغ قرابة 201447 نخلة، و2018 لعدد المزارعين، بمتوسط إنتاج 10072,4، داخل مدينة حائل.

فيما احتلت بقعاء المرتبة الأولى على منطقة حائل بعدد النخيل بواقع 551792 نخلة، و 1175 مزراع، بمتوسط إنتاج 28586,5.

كما بلغ المجموع العام في منطقة حائل لعدد النخيل 1800331 نخلة، وعدد المزراعين في منطقة حائل 8208، وبلغ متوسط الإنتاج 73,999,3.