المغرب: زياردة ماكرون للرباط غير مدرجة في جدول الأعمال

ردّت الحكومة المغربية، السبت، على تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية بشأن زيارة مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

وأفاد مصدر حكومي رسمي، لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، بأن زيارة ماكرون للمغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".

وأعرب المصدر عن استغرابه لكون وزيرة الخارجية الفرنسية اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

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