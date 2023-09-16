النصر يواصل انتصاراته في دوري روشن.. ورونالدو ينفرد بصدارة الهدّافين

واصل النصر انتصاراته في دوري روشن للمحترفين، بعدما فاز على مضيفه الرائد بنتيجة 3-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم النصر عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 78 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر، قبل أن يسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

من جانبه، انفرد كريستيانو رونالدو مجددًا بصدارة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف، متفوقًا على الثنائي ساديو ماني، وسالم الدوسري، حيث يملك كل منهما 6 أهداف.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل الحزم مع ضيفه الطائي بهدف لمثله.

وتقدم الطائي في الدقيقة 12 عن طريق بيرنارد مينساه من ضربة جزاء، قبل أن يدرك توزي التعادل للحزم بنفس الطريقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط.