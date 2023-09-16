“الرئاسي الليبي”: كارثة الفيضانات تتجاوز قدرات البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن كارثة الفيضانات في درنة، شرق ليبيا، تتجاوز القدرات البشرية والمادية للبلاد.

وأشار إلى أنه يتعين على ليبيا أن تتوحد تحت مؤسسات وهيئات موحدة لإدارة هذه الأزمة والتعاون مع الجهود الدولية، وشدد على أن انقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ.

وأضاف المنفي أنه طلب من النائب العام الليبي فتح تحقيق عاجل في هذه الكارثة.

كما دعا إلى مكافحة الفساد والتصدي بحزم لأي محاولة للاستيلاء على المساعدات المقدمة.

كما طالب الحكومة بتقديم تقديرات دقيقة ومفصلة للاحتياجات المالية للمناطق المتضررة وتحديد جدول زمني لتنفيذها.

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