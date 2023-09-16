آلاف الأشخاص يتظاهرون في سويسرا من أجل زيادة الأجور

تظاهر الآلاف في العاصمة السويسرية بيرن يوم السبت، ردًا على دعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وذلك قبل شهر من الانتخابات النيابية.

حوالي عشرين ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي نظمت ضمن تحالف "تظاهرة من أجل القدرة الشرائية". قام المتظاهرون بمسيرة في شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفيدرالي، مقر الحكومة والبرلمان.

دعت النقابات والأحزاب الاشتراكية وحزب الخضر إلى هذه التظاهرة من أجل المطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل في بلد غني كسويسرا.

وأكد المنظمون في بيان أن هذه التظاهرة ترسل رسالة واضحة بأن هناك ما يكفي من الثروة في سويسرا لتحقيق حياة كريمة للجميع. وطالبوا السلطات باتخاذ تدابير سريعة لتقليل تكاليف التأمين الصحي التي تصل إلى مئات اليوروات شهرياً وشهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.