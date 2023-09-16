برشلونة يُسقط بيتيس بالخمسة ويعتلي صدارة الليجا مؤقتًا

اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي يملك فرصة استعادة الصدارة حال فوزه الأحد على ريال سوسيداد ضمن نفس الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وتقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 24، وهو أول أهداف اللاعب البرتغالي بقميص البارسا، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 62 سجل فيران توريس الهدف الثالث للبارسا، فيما أضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وسجل جواو كانسيلو هو الآخر أول أهدافه مع الفريق الكتالوني ليختتم الخماسية قبل النهاية بـ4 دقائق.