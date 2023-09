إعصار “لي” يضرب كندا ويقطع الكهرباء عن 120 ألف شخص

ضرب الإعصار "لي" اليوم الأحد أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا، محملاً برياح قوية، ما أدى إلى غرق الشوارع وتسجيل وفاة وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.

ويتحرك الإعصار "لي" شمالاً بعد وصوله إلى البر في لونج يلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، بينما تسبب الإعصار في فيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين ومنطقة كندا الأطلسية، فيما انقطع التيار الكهربائي في إقليم نوفاسكوشيا الكندي عن نحو 120 ألف شخص.

وتم تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية بعد سقوط شجرة على دراجته، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية لا يزال الأعصار قويًا محملاً برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

Here are the 11 PM Saturday 16 Sep Key Messages for #Lee. Latest info at https://t.co/w5INoaiBVp pic.twitter.com/3bW0gF1CCX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2023