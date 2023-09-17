استمرار العمل في مشروع طريق “الظهران- العقير- سلوى المزدوج”

تواصل الهيئة العامة للطرق العمل في تنفيذ مشروع (طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج)، البالغ طوله 185 كلم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن الجهود في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لرفع كفاءة وأداء فعالية الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، واختصار زمن التنقل بين محافظات المنطقة الشرقية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

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ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي، وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

وأنهت الهيئة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 106 كلم، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كلم 83%، في حين بلغ نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 61 % البالغ طولها 13 كلم.

وتستهدف استراتيجية قطاع الطرق تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي: "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية"، وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.