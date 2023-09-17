في غياب ميسي.. إنتر ميامي يسقط بخماسية في الدوري الأمريكي

تلقى إنتر ميامي هزيمة ثقيلة في غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد السقوط بخماسية في الدوري الأمريكي.

وتعرض إنتر ميامي للخسارة بنتيجة 2-5 أمام أتالانتا يونايتد فجر الأحد في دوري المجموعة الشرقية الأمريكي، لتكون أول هزيمة للفريق منذ انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق في يوليو الماضي.

وغاب ميسي عن المباراة بعد الحصول على قسط من الراحة عقب العودة من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة كأس العالم 2026

ورغم تقدم إنتر ميامي بعد 25 دقيقة عبر ليوناردو كامبانا، إلا أن أتالانتا أنهى الشوط الأول بنتيجة 3-1، حيث أدرك تريستان ميومبا التعادل في الدقيقة 36 ثم تقدم أتالانتا بالنتيجة عن طريق كمال ميلر لاعب ميامي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ41، وسجل بروكس لينون الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، قلَّص كامبانا من ركلة جزاء النتيجة في الدقيقة 53، لكن جيورغوس جياكوماكيس وتايلر ولف سجلا هدفين في الدقيقتين 76 و89، ليحسما الأمر نهائياً.

أهداف مباراة إنتر ميامي اليوم