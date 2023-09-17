كلمة “مش” تثير استياء فهد بن حثلين ويدعو لعدم الانسلاخ من اللغة الفصحى

عبّر رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، الأحد، عن استيائه من حديث أحد منسوبي نادي الإبل بالعامية المصرية بدلا من اللغة العربية الفصحى.

وقال بن حثلين عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "في الآونة الأخيرة بدأت أسمع كلمة (مش) من سعوديين كثيراً للأسف وكنت أسمعها وأنا ممتعض".

وأضاف: "لكن يصل الأمر أن يراسلني ليلة البارحة أحد منسوبي نادي الإبل وهو من أبناء البادية ومن قبيلة عرفت بأن العرب كانت ترسل أبناءهم إليها ليتعلموا منهم فصاحة اللسان والبلاغة ليكتب لي (جيد خاصة أنه مش منهم)".

في الآونة الأخيرة بدأت أسمع كلمة (مش) من سعوديين كثيراً للأسف وكنت اسمعها و أنا ممتعض. لكن يصل الأمر أن يراسلني ليلة البارحة أحد منسوبي نادي الإبل وهو من ابناء البادية ومن قبيلة عرفت بأن العرب كانت ترسل ابنائهم اليها ليتعلموا منهم فصاحة اللسان والبلاغة ليكتب لي: (جيد خاصة انه… — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) September 16, 2023

وتعقيبا على الموقف قال: "أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تغريدة لمحاولة لفت النظر للاعتزاز بلهجتنا وعدم الانسلاخ تحت أي ظرف.

وختم تغريداته بأبيات شعرية نصها: "يا رجال العلم يا ملح البلد.. من يُصلِحُ الملحَ إذا الملحُ فسد؟!".

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