كاف يعلن الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من الخامس إلى 19 نوفمبر المقبل.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد ان حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونا علي رأس الفرق المشاركة في البطولة.

وأضاف أن هوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية ضمن ظهوره الأول في البطولة بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة والنادي الرياضي المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الجامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافأت البطولة الي 400 ألف دولار للفريق الفائز بالبطولة و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني و150 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.