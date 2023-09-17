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كاف يعلن الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

17 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
Asfar players celebrate the trophy during 2022 CAF Women's Champions League final match between ASFAR and Mamelodi Sundowns held at Moulay Abdallah Stadium in Rabat, Morocco on 13 November 2022 ©Weam Mostafa/BackpagePix

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من الخامس إلى 19 نوفمبر المقبل.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد ان حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونا علي رأس الفرق المشاركة في البطولة.

وأضاف أن هوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية ضمن ظهوره الأول في البطولة بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة والنادي الرياضي المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الجامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافأت البطولة الي 400 ألف دولار للفريق الفائز بالبطولة و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني و150 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.