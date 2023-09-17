الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة الأمم المتحدة بشأن ضحايا فيضانات درنة

نفى المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، حصيلة الأمم المتحدة بشأن ضحايا فيضانات درنة التي أعلنتها في وقت سابق اليوم، وكشفت أنها تخطت 11.3 ألف قتيل وأكثر من 10 آلاف مفقودًا.

وقال المتحدث توفيق شكري لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام" مشيرًا إلى أن تلك الحصيلة تربك الوضع وخاصة لذوي الناس المفقودين.

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وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11300 قتيل و10100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الجمعة الماضية، أن وزير الصحة بالحكومة، عثمان عبدالجليل هو المخول الوحيد بالإفصاح عن ضحايا الفيضان.