تشلسي يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يواصل تشيلسي نتائجه السّلبية منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله مع بورنموث سلبيًا ضمن منافسات الجولة الخامسة.

اعتمد الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب تشيلسي على أبرز لاعبيه في خط الهجوم والوسط الهجومي مثل ستيرلينج والسنغالي جاكسون والأوكراني مودريك لكن الفريق اللندني ظلّ عاجزاً عن التسجيل.

كانت السيطرة أكبر من جانب البلوز مع محاولات عديدة على المرمى من قبل الجانبين لم تسفر عن أهداف.

واصل تشيلسي نتائجه السلبية بعدما فشل بتحقيق أي فوز خارج أرضه هذا الموسم في الدوري.

كما أن هذه المباراة هي الثانية التي يفشل بها تشلسي في التسجيل بعد خسارته من نوتنجهام فورست الجولة الماضية.

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رفع الفريق اللندني رصيده إلى 5 من نقاط ويتواجد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج.

ورفع فريق بورنموث رصيده إلى 3 نقاط ويحتل المركز الخامس عشر.