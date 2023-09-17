النيابة العامة: تزييف العملة السعودية عقوبته السجن مدة تصل 25 سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس": "كل من زيّف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية يعاقب وفق "النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود"، بالسجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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النيابة العامة: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها