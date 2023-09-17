“التعليم” و “سدايا” تدربان أكثر من 1800 معلم ومعلمة على الذكاء الاصطناعي في الرياض وجدة والدمام

اختتمت وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" في مرحلته الثانية؛ وذلك بتدريب أكثر من 1800 معلم ومعلمة حاسب آلي في التعليم العام بالرياض، وجدة، والدمام، على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشارك في البرنامج حضوريًا 380 معلمًا معلمة، و1500 عن بعد بإشراف عدد من المختصين في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد دُربوا على مبادئ الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، لإثراء تجربتهم العلمية في هذا المجال والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تحقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر أن البرنامج يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى التي خُصصت لتدريب أكثر من 1500 معلم ومعلمة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لمدة عشرة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية لكل معلم قُدمت باللغتين العربية والإنجليزية، نفّذ خلالها المعلمون تجارب تعليمية فاق عددها 350 ألف تجربة تعليمية خلال فترة التدريب التي تجاوز مجموعها 55 ألف ساعة تدريبية.

ويُعد البرنامج إحدى مبادرات "سدايا" المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة ضمن إطار بناء المجتمع المعرفي.