مدرب نيوكاسل: لم أفكر في دوري أبطال أوروبا كثيرًا

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه لم يفكر كثيرًا في مغامرة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل فاز على برينتفورد بهدف أمس السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وهو انتصار جاء بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون.

ويلتقي نيوكاسل يونايتد نظيره إيه سي ميلان في إيطاليا بعد غدٍ الثلاثاء في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

وبسؤاله عن كونه أول مدرب يقود نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا منذ السير بوبي روبسون قبل عقدين من الزمن، قال هاو "صدقوا أولا تصدقوا، لم أفكر في هذا الأمر كثيرا، لأنك تنهي فترة الانتقالات ويبدأ بعدها الموسم وكان عليك ألا تفكر في دوري الأبطال في هذا التوقيت".

وأضاف "ولكن الآن حان الوقت، إنها المباراة المقبلة، إنه التحدي التالي لنا، سأكون فخورا للغاية لقيادة الفريق وأنا متحمس للفريق وللجماهير. ستكون لحظة عظيمة لنا جميعا".

واختتم صاحب الـ45 عامًا حديثه بالقول "مباراة الثلاثاء تبدو مختلفة بالنسبة لنا، نتمنى أن نستمتع بها. ولكن كالمعتاد سنحاول إظهار أفضل مستوياتنا".