أرسنال يكسر عقدة ملعب إيفرتون

كسر أرسنال عقدة ملعب "جوديسون بارك، بعدما تغلب على مضيفه إيفرتون بصعوبة بهدف مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

انتصار أرسنال هو الأول للفريق اللندني على هذا الملعب منذ نحو 6 أعوام على مستوى الدوري الإنجليزي.

آخر انتصار حققه أرسنال كان في أكتوبر 2017، عندما تغلب على الفريق الأزرق 5-2، ومنذ ذلك الوقت تعرض لـ4 هزائم وحقق تعادلا واحدا، خلال آخر 5 مباريات جرت بين الفريقين على هذا الملعب.

وأحرز لياندرو تروسارد هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 69 من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على ملعبه هذا الموسم، عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.